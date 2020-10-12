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İnşaatta çalışan işçiler asansör boşluğuna düştü: 1’i ağır 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2020 12:33 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir inşaatın 3.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir inşaatın 3. katında çalışırken asansör boşluğuna düşen 2 işçi yaralandı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan işçilerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi Gülberen Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu oldukları öğrenilen Abdurrahman A. ve ismi öğrenilemeyen bir işçi, inşatta çalıştıkları sırada dengelerini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Arkadaşlarının düştüğünü gören diğer işçiler, durumu hemen 112 Acil Yardım Ekipleri bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, işçileri düştükleri yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 yaralı işçi ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Başiskele’de bulunan özel bir hastaneye kaldırılan ve ismi öğrenilemeyen işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, iş kazası hakkında inceleme başlattı.

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