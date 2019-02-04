İnşaatta cinsel istismara 20 yıl hapis istemi

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, 6 yaşındaki O.Ö. adlı erkek çocuğu inşaat alanına götürerek cinsel istismara kalkışan Hüseyin D.'nin (45), 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanmasına başlandı.
Olay, geçen yıl 1 Temmuz'da Develi ilçesinde meydana geldi. Hüseyin D, iddiaya göre mahallede karşılaştığı O.Ö.'yü elinden tutarak boş inşaatın bodrum katına götürdü. Bunu gören ve durumdan şüphelenen mahalle sakinleri, polise ihbarda bulundu. Ekiplerin suçüstü yakaladığı Hüseyin D., tutuklandı. Hüseyin D., 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'çocuğa karşı nitelikli cinsel istismar' suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde savunma yapan sanık Hüseyin D., suçlamayı reddederek tahliyesini talep etti. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
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