İnşaatta çöken betonun altında kalan işçi öldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde bir inşaatta çöken betonun altında kalan işçi hayatını kaybetti.
Osmangazi Mahallesi’nde yapımı süren bir binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle beton çöktü.
Enkaz altında kalarak ağır yaralanan Ali Bayık (46), 112 Acil Servis ekiplerince Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Bayık burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bayık'ın cenazesi otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
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