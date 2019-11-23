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İnşaatta düşen yük asansöründe ölen işçi, toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 15:03 | Son Güncelleme

ÇORUM'da bir inşaatta, yük asansörünün düşmesi sonucu hayatını kaybeden işçi Orhan Çanaklı (43), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da bir inşaatta, yük asansörünün düşmesi sonucu hayatını kaybeden işçi Orhan Çanaklı (43), gözyaşları arasında toprağa verildi.
Olay, dün saat 13.00 sıralarında Üçtutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Binanın 11'inci katına malzeme taşıyan işçilerin içerisinde bulunduğu yük asansörünün kabini, bilinmeyen nedenle arızalandı. Asansör kabini yaklaşık 40 metre yükseklikten beton zemine çakıldı. Kabindeki işçilerden Orhan Çanaklı, feci şekilde yaşamını yitirirken, çalışma arkadaşı Mustafa Özdemir ise ağır yaralandı.
Hayatını kaybeden 4 çocuk babası Orhan Çanaklı için öğle vakti Ulu Cami'de cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Çanaklı'nın yakınları ile vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının ardından Çanaklı, Ulu Mezarlıkta gözyaşları arasında toprağa verildi.

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