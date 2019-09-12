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İnşaatta elektrik akımına kapılan 2 işçi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 16:53 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’nın Viranşehir ilçesinde, bir inşaatta beton mikserinin elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılan 2 işçi yaralandı.

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’nın Viranşehir ilçesinde, bir inşaatta beton mikserinin elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılan 2 işçi yaralandı.
Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı Yenişehir Mahallesi'nde devam eden bir inşaatta meydana geldi. Yapıya beton dökmek için gelen beton mikserinin elektrik tellerine teması sonucu araçta çalışan Ahmet Gören (33) ve Hüseyin Erdoğan (30) akıma kapılarak yaralandı. İşçileri görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri işçileri Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedavisine başlanılan işçilerin hayati tehlikelerinin devam ettiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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