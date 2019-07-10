İnşaatta elektrik akımına kapılan işçi öldü

Mahir ALAN/SİNCİK (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan fayansçı Yılmaz Solgun (32), yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde Sincik ilçesine bağlı Dündan köyünde meydana geldi. Fayansçılık yapan Yılmaz Solgun, çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapıldı. Solgun, mesai arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Sincik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Solgun, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Solgun'un cansız bedeni otopsi için morga konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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