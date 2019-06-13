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İnşaatta elektrik akımına kapılan Yasin, öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 12:29 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, evlerinin yakınındaki inşaat halindeki binada oynarken prize dokunan 12 yaşındaki Yasin Demir, akıma kapılıp yaşamını yitirdi.

İnşaatta elektrik akımına kapılan Yasin, öldü

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, evlerinin yakınındaki inşaat halindeki binada oynarken prize dokunan 12 yaşındaki Yasin Demir, akıma kapılıp yaşamını yitirdi.
Olay, sabah saatlerinde Sağlık Mahallesi'nde meydana geldi. Yasin Demir, evlerinin yakınındaki inşaat halindeki binada oynarken prize dokununca akıma kapıldı. Demir'in çığlıkları üzerine inşaata koşan yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yasin Demir, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Yasin Demir'in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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İnşaatta elektrik akımına kapılan Yasin, öldü

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