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İnşaatta elleri ve ayakları bağlı bulunan 14 yaşındaki kız yalan söylemiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 16:17 | Son Güncelleme

İzmir’in Bornova ilçesinde, inşaat alanında elleri ve ayakları bağlı olarak bulunan ve kaçırıldığını söyleyen 14 yaşındaki kız çocuğunun ailesinden korktuğu için yalan söylediği ortaya çıktı.Olay, akşam saatlerinde Bornova ilçesi 7034 Sokak’ta meydana gelmişti.

İnşaatta elleri ve ayakları bağlı bulunan 14 yaşındaki kız yalan söylemiş

İzmir’in Bornova ilçesinde, inşaat alanında elleri ve ayakları bağlı olarak bulunan ve kaçırıldığını söyleyen 14 yaşındaki kız çocuğunun ailesinden korktuğu için yalan söylediği ortaya çıktı.
Olay, akşam saatlerinde Bornova ilçesi 7034 Sokak’ta meydana gelmişti. İnşaat halindeki bir binadan yardım çığlığı gelmesi üzerine vatandaşlar, içeriye girdiğinde 14 yaşındaki S.G.C. isimli kız çocuğunu elleri ve ayakları bağlı şekilde buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ailesinin kendisi için polise kayıp başvurusunda bulunduğu S.G.C., İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’nde pedagog eşliliğinde verdiği ilk ifadesinde, kaçırıldığını, elleri ve ayaklarının bağlandığını söylemişti.

Gerçek başka çıktı: Yalan söylemiş
Olayın üzerine giden Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, konuyu derinlemesine araştırmaya başladı. S.G.C.’nin annesi S.C. ile babası M.C.’nin de ifadesi alındı. Aile ifadesinde, kızlarının psikolojisinin bozuk olduğunu, ilaçlar kullandığını ve yalan söyleyebileceğini anlattı. Aynı şekilde çocuğun ifadesinin alınması sırasında yanında bulunan pedagogda, ifadeyi şüpheli buldu.

“Korktuğum için yalan söyledim”
Polis ekipleri daha sonrada S.G.C.’yi keşif için bulunduğu inşaat alanına götürmek istedi. Bunun üzerine S.G.C., polise yalana söylediğini anlattı. S.G.C., “Annem babam bana çok sert davranıyor. Onlardan korktum. Dışarıda vakit geçirmek için arkadaşlarımla buluştum. Daha sonra saatin geç olduğunu fark ettim. İlk önce ayağımı sonrada yerde bulduğum paçavralarla ellerimi bağladım” dediği öğrenildi.

İnşaatta elleri ve ayakları bağlı bulunan 14 yaşındaki kız yalan söylemiş

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