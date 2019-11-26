HABER

İnşaatta kadına tecavüz eden saldırgan aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 13:12 | Son Güncelleme

ANTALYA İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tuvalet ihtiyacını gidermek için girdiği inşaat halindeki binada Z.Y.'ye (21) tecavüz edip cep telefonunu gasbeden şüpheliyi arıyor.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tuvalet ihtiyacını gidermek için girdiği inşaat halindeki binada Z.Y.'ye (21) tecavüz edip cep telefonunu gasbeden şüpheliyi arıyor. Kadına ait cep telefonunu olay yerine yakın bir yerde bulan polis, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Kepez ilçesi Göksu Mahallesi'nde inşaat halindeki binanın dördüncü katındaki olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Kumluca ilçesinden Muratpaşa ilçesine gelen Z.Y., mahalleden geçtiği sırada, ihtiyacını gidermek için inşaat halindeki binaya girdi. Bu sırada, iddiaya göre, arkasından inşaata giren kişi, Z.Y.'yi tehdit ederek, 4'üncü kata çıkardı. İddiaya göre Z.Y., bu kişinin tecavüzüne uğradı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, Z.Y. durumu polise bildirdi. Bu sırada, telefon konuşmasını duyan saldırgan, dönüp, Z.Y.'nin telefonunu alıp, kaçtı.

Olay yerine gelen polis, saldırganı yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı. Polis, uyuşturucu madde bağımlısı olan ve hırsızlık kaydı bulunan Z.Y.'yi, hastanedeki tedavisinin ardından işlemleri için polis merkezine götürdü.

TELEFONU BULUNDU

Olayla ilgili incelemelerini sürdüren Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Z.Y.'nin cep telefonunun olay yerine yakın bir noktada buldu. Telefon, incelenmek üzere Olay Yeri İnceleme Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü'ne gönderildi. Z.Y.'nin ifadesine başvuran polis, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
Sancaktepe'de otomobille çarpışan TIR devrildiSancaktepe'de otomobille çarpışan TIR devrildi
Bedensel engelli adamın ahşap aşkıBedensel engelli adamın ahşap aşkı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Rahmi Turan özür diledi!

Rahmi Turan özür diledi!

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Arnavutluk'ta 6.4 şiddetinde deprem!

Arnavutluk'ta 6.4 şiddetinde deprem!

Müge Anlı'da anlattı! Kocasını bakkala gönderip karısına...

Müge Anlı'da anlattı! Kocasını bakkala gönderip karısına...

Meteoroloji uyardı! O iller için 'turuncu' alarm

Meteoroloji uyardı! O iller için 'turuncu' alarm

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması

Çavuşoğlu'ndan flaş S-400 açıklaması

Muharrem İnce'nin 'CHP içindeki çete' ifadesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

İnce söylemişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Bakan Kurum'dan termik santrallerle ilgili flaş açıklama

Bakan, açık açık uyardı! 6 ay içinde...

Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 370 bin Suriyeli ülkesine geri döndü

Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı açıklandı

Adana'da deprem

Adana'da deprem

Kocaeli’de konsomatris operasyonu!

Kocaeli’de konsomatris operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.