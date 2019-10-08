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İnşaatta kalan kanser hastası anne kızın dramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 10:06 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde oturdukları evden, ev sahipleri tarafından çıkartılan ve eşyaları ile birlikte bir inşaata sığınan kanser hastası anne ve kendi gibi kanser hastası kızı yardım bekliyor.Şehit Orhan Gök Mahallesi’nde babası ve çocuklarıyla birlikte ikamet eden 55 yaşındaki Fatma Tuğal, kirada oturduğu evden ev sahibi tarafından çıkartıldı.

İnşaatta kalan kanser hastası anne kızın dramı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde oturdukları evden, ev sahipleri tarafından çıkartılan ve eşyaları ile birlikte bir inşaata sığınan kanser hastası anne ve kendi gibi kanser hastası kızı yardım bekliyor.
Şehit Orhan Gök Mahallesi’nde babası ve çocuklarıyla birlikte ikamet eden 55 yaşındaki Fatma Tuğal, kirada oturduğu evden ev sahibi tarafından çıkartıldı. Eşyaları ve ailesi ile birlikte sokakta kalan kanser hastası kadın yine aynı mahallede inşaat halindeki bir binaya sığındı. Aynı evin içinde çocukları ve babası ile birlikte yaşayan ailenin 5 ferdi şimdi bir inşaatta yatıp kalkıyor.
Fatma Tuğal yakalandığı meme kanseri hastalığından dolayı olduğu ameliyat sonrası ise çalışamadığını söylüyor. Fatma Tuğal’ın 32 yaşındaki kızı Hatice Tuğal ise annesi gibi o da kanser hastası. Kansere yakalandığını bir süre önce öğrenen ve bundan dolayı da tedavi gören genç kız, çaresiz kaldıklarını ve yardım beklediklerini belirtiyor. Annesinin de kendisinin de çalışamadığını ve kirada oturdukları evden çıkartılarak sokağa atıldıklarını söyleyen Hatice Tuğal, “Ben kanser hastalığından tedavi görüyorum. Annem kanser hastası. Dedem zaten hasta. Şu anda komşumuzun inşaatına sığındık. Ev sahibimiz tarafından dışarı atıldık. Başka kalacak yerimiz yok. Yardım bekliyoruz” şeklinde konuştu.
Gözyaşlarına boğulan anne Fatma Tuğal ise kalacak yerleri olmadığını ve yardım beklediklerini söyledi.

İnşaatta kalan kanser hastası anne kızın dramı

İnşaatta kalan kanser hastası anne kızın dramı

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