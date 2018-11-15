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İnşaatta korkunç olay! Bu halde bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 15.11.2018 14:14 | Son Güncelleme

Adana'da'da, bir inşaatın bodrumunda yarı çıplak 30 yaşlarında erkek cesedi bulundu. Cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. Polis olayın nedenini araştırıyor

Olay, Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Apartman inşaatında çalışan işçiler, bodrum katta yarı çıplak erkek cesedi görünce polise haber verdi. Gelen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevre güvenliği alarak inceleme yaptı. İnşatta işçilerinin ise ifadesi alındı. Üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi, kimliğinin ve ölüm nedeninin tespiti için, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

İnşaatın bodrum katında yarı çıplak bulundu!

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Adana'da bir inşaatın bodrum katında yarı çıplak halde erkek cesedi bulundu. Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'ndeki inşaatta çalışan bir kişi, bodrumun göründüğü yere baktığı sırada yarı çıplak halde yerde yatan birini gördü. Şahsa seslendi ancak ses vermeyince hemen polise haber verdi.
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Olay yerine gelen ekipler kapı kilitli olduğu için merdivenle indikleri yerde şahsı kontrol ettiklerinde hayatını kaybettiğini belirledi. 30-40 yaşlarındaki şahsın yarı çıplak ve vücudunun değişik yerlerinde izler olması polisi şüphelendirdi.
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Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri olay yerine gelerek konuyu araştırmaya başladı.
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Polis olay yerinde bütün detayları titizlikle inceleyerek şahsın nasıl öldüğünü tespit etmeye çalışıyor.
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Üzerinden kimlik çıkmadığı için ismi de belirlenemeyen şahsın düşme ihtimali de değerlendiriyor. Ayrıca ölen şahsın pantolonu ters giymiş olması şüphe uyandırırken, ceset olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışamadan sonra otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
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Anahtar Kelimeler:
adana cinayet ceset

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