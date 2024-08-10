HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İnşaatta korkunç olay! Havalandırma boşluğundaki cesedi oksijen maskeli ekipler çıkardı

İnşaatta korkunç olay! Havalandırma boşluğundaki cesedi oksijen maskeli ekipler çıkardı

10.08.2024 19:16
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da bir inşaattan kötü kokular yayılması üzerine arama yapan işçiler, havalandırma boşluğunda sıkışmış bir erkek cesedi buldu. Bir haftadır aynı yerde olduğu değerlendirilen ceset, oksijen maskesi takan ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, Göllü Bağları Mahallesi'nde bir inşatta ceset olduğu ihbarı üzerine polis, itfaiye, acil sağlık ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Havalandırma boşluğunda sıkışmış şekilde bulunan cesedi bulunduğu yerden çıkarmak için ekipler seferber oldu.

AW264813_02

DUVAR KIRILARAK ÇIKARILDI

Duvarın kırılarak ulaşılmasının ardından oksijen maskesi takan ekiplerin çabalarıyla çıkartılan 30'lu yaşlardaki erkek cesedi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Bir hafta önce mahallede kaybolan Ömer Furkan Aydın'ın (35) yakınları da olay yerine geldi.
AW264813_03

Mahalle muhtarı Sezai Çınarcı, cesedin işçiler tarafından fark edildiğini söyledi.
AW264813_05
Tanınmayacak haldeki cesedin ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Amasya İnşaat
En Çok Okunan Haberler
Volkan Demirel imzayı attı, geri döndü!

Volkan Demirel imzayı attı, geri döndü!

İnşaatta korkunç olay! Cesedi oksijen maskeli ekipler çıkarabildi

İnşaatta korkunç olay! Cesedi oksijen maskeli ekipler çıkarabildi

"Öldürecekler ağabey" Hırvatistan'a giden Türk vatandaşı fidye için kaçırıldı! Bakanlık harekete geçti

"Öldürecekler ağabey" Hırvatistan'a giden Türk vatandaşı fidye için kaçırıldı! Bakanlık harekete geçti

MYNET ÖZEL | Milyonların gözü bu haberdeydi: Instagram açılıyor! Instagram için anlaşma sağlandı

MYNET ÖZEL | Milyonların gözü bu haberdeydi: Instagram açılıyor! Instagram için anlaşma sağlandı

Embla Matilde Njerve güzelliğiyle dikkat çekmişti! Ünlü oyuncu Mert Yazıoğlu'ndan beğeni geldi

Embla Matilde Njerve güzelliğiyle dikkat çekmişti! Ünlü oyuncu Mert Yazıoğlu'ndan beğeni geldi

Tatilciler o ilçeye akın etti! 5 kilometre araç kuyruğu oluştu

Tatilciler o ilçeye akın etti! 5 kilometre araç kuyruğu oluştu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Camper ve daha pek çok markada dev fırsatlar

Camper ve daha pek çok markada dev fırsatlar

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.