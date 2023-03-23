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İnşaatta korkunç ölüm! Arkadaşının elinden feci şekilde can verdi

23.03.2023 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hadımköy'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İnşaatta temizlik işçisi olarak çalışan Gültekin Işık, aynı inşaatta çalışan arkadaşı R.Ö.'nün 4'üncü kattan el arabasıyla döktüğü molozların kafasına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay sonrası paniğe kapılarak kaçan R.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. İşte olayın detayları...

İnşaatta korkunç ölüm! Arkadaşının elinden feci şekilde can verdi

Dehşete düşüren olay, dün sabah saatlerinde Hadımköy'de meydana geldi. İddiaya göre, 7 katlı inşaatın 4'üncü katında temizlik yapan R.Ö, el arabasına doldurduğu molozları inşaattan aşağıya döktü. R.Ö'nün döktüğü molozlar, o sırada inşaatın arsa kısmında çalışan iş arkadaşı Gültekin Işık'ın kafasına isabet etti. Kafasına düşen beton ve moloz yığınları ile ağır yaralanan 45 yaşındaki Gültekin Işık'ın yardımına arkadaşları koştu.

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Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrolde Gültekin Işık'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Gültekin Işık'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaydan sonra panikle kaçan R.Ö ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

(DHA)

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İnşaat hadımköy

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