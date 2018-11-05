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İnşaatta vinçten düşen işçi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 05.11.2018 16:56 | Son Güncelleme

KASTAMONU'da çalıştığı inşaattaki vinçten düşen işçi Metin Kurt (49) yaşamını yitirdi.

İnşaatta vinçten düşen işçi öldü

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'da çalıştığı inşaattaki vinçten düşen işçi Metin Kurt (49) yaşamını yitirdi.
Olay, Kuzeykent Mahallesi Hasan Doğan Spor Tesisleri yanında bulunan inşaatta meydana geldi. İnşaatın dış mantolama işinde çalışan Metin Kurt, binanın 4'üncü katında kurulu vinçten düşerek ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Metin Kurt, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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