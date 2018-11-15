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İnşaatta yarı çıplak erkek cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 15.11.2018 15:19 | Son Güncelleme

ADANA'da, bir inşaatın bodrumunda yarı çıplak 30 yaşlarında erkek cesedi bulundu.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, bir inşaatın bodrumunda yarı çıplak 30 yaşlarında erkek cesedi bulundu.

Olay, Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Apartman inşaatında çalışan işçiler, bodrum katta yarı çıplak erkek cesedi görünce polise haber verdi. Gelen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevre güvenliği alarak inceleme yaptı. İnşatta işçilerinin ise ifadesi alındı.

Üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi, kimliğinin ve ölüm nedeninin tespiti için, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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