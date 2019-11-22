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İnşaatta yük asansörü 11'inci kattan düştü: 1 ölü, 1 ağır yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 16:16 | Son Güncelleme

ÇORUM’da inşaatın dış cephesindeki yük asansörü kabininin 11'inci kattan düşmesi sonucu işçilerden Orhan Çanaklı (42) hayatını kaybetti, Mustafa Özdemir ise ağır yaralandı.  Olay, saat 13.00 sıralarında Üçtutlar Mahallesi'nde inşaat halindeki binada meydana geldi.

İnşaatta yük asansörü 11'inci kattan düştü: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Yusuf ÇINAR/ ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da inşaatın dış cephesindeki yük asansörü kabininin 11'inci kattan düşmesi sonucu işçilerden Orhan Çanaklı (42) hayatını kaybetti, Mustafa Özdemir ise ağır yaralandı.
Olay, saat 13.00 sıralarında Üçtutlar Mahallesi'nde inşaat halindeki binada meydana geldi. Binanın 11'inci katına malzeme taşıyan işçilerin içerisinde bulunduğu yük asansörü kabini, bilinmeyen nedenle arızalandı. Asansör kabini yaklaşık 40 metre yükseklikten beton zemine çakıldı. Kabindeki işçilerden Orhan Çanaklı hayatını kaybetti, Mustafa Özdemir ise ağır yaralandı. Olayı gören diğer işçilerin ihbarı ile binaya polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralı işçiyi ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerinde hayatını kaybeden Çanaklı'nın cansız bedeni ise hastane morguna götürüldü.

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