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İnşaattaki ilk iş gününde merdiven boşluğuna düşen işçi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.01.2019 15:40 | Son Güncelleme

İZMİT'te çalışmak için gittiği hastane inşaatında ilk iş gününde merdiven boşluğuna düşen Musa Altun (45) yaşamını yitirdi.

İnşaattaki ilk iş gününde merdiven boşluğuna düşen işçi öldü

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)- İZMİT'te çalışmak için gittiği hastane inşaatında ilk iş gününde merdiven boşluğuna düşen Musa Altun (45) yaşamını yitirdi.
Olay, İzmit Kabaoğlu Mahallesi'nde bulunan Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin bahçesinde devam eden ek bina inşaatında meydana geldi. Şantiyede işe girişi bugün yapılan Musa Altun, çalışacağı alanı görmek için inşaatın içerisinde dolaşırken dengesini kaybederek 1'inci kattan merdiven boşluğuna düştü. İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Şantiye alanına hızla gelen acil sağlık ekipleri, işçinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olay yeri inceleme ekipleri alanda çalışma yaparken, Musa Altun'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olay yerinde incelemelerde bulunan Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, "Ben de yeni duydum. Ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Alçı ustasıymış. Şu anda inşaat bize teslim edilmiş değil, yani üniversitenin sorumluluğunda değil. Duyunca geldik, 'Yapabileceğimiz bir şey var mı?' diye. Rahmetli olmuş" dedi.
Musa Altun'un Kocaeli'nin Darıca ilçesinde oturduğu ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.
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İnşaattaki ilk iş gününde merdiven boşluğuna düşen işçi öldüİnşaattaki ilk iş gününde merdiven boşluğuna düşen işçi öldüİnşaattaki ilk iş gününde merdiven boşluğuna düşen işçi öldüİnşaattaki ilk iş gününde merdiven boşluğuna düşen işçi öldü

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