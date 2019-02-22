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İnşaattan 25 bin lira değerinde kablo çalan 2 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2019 17:07 | Son Güncelleme

AKSARAY'da, inşaattan 25 bin lira değerinde elektrik kablosu çalan 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İnşaattan 25 bin lira değerinde kablo çalan 2 kişi tutuklandı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da, inşaattan 25 bin lira değerinde elektrik kablosu çalan 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 15 Şubat günü Kurtuluş Mahallesi'ndeki inşaattan 25 bin lira değerinde 400 metre uzunluğunda elektrik kablosu çalınması üzerine çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin Mehmet Emin İnceöz (19) ve Veysel Güzel (20) olduğunu belirledi. İki kişi dün düzenlenen operasyonla evlerinde yakalandı. Yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edilen İnceöz ve Güzel, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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