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İnşaattan çaldığı malzemeleri pusetle taşırken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 17:12 | Son Güncelleme

BURSA’da, inşaattan çaldığı malzemeyi pusete doldurup kaçmaya çalışan Y.Ç. yakalandı.

İnşaattan çaldığı malzemeleri pusetle taşırken yakalandı

Tahsin AYDIN/BURSA, (DHA)- BURSA’da, inşaattan çaldığı malzemeyi pusete doldurup kaçmaya çalışan Y.Ç. yakalandı.
Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi’nde saat 03.00 sıralarında gerçekleştirdiği asayiş denetiminde Y.Ç.'yi, inşaattan çaldığı malzemeyi pusete doldurup kaçmaya çalışırken yakaladı. Pusette yapılan aramada 2 matkap, 1 kompresör, 1 karıştırıcı aparat, 1 boya kompresörü ve aparatları, 1 kerpeten, 2 aydınlatma lambası, 2 farklı uzunluklarda kablo ve 2 çanta ele geçirildi. Gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi adliyeye sevk edildi.

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İnşaattan çaldığı malzemeleri pusetle taşırken yakalandı

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