HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İnşaattan çaldıkları malzemeler ile kaçamadan polise yakalandılar

İnşaattan çaldıkları malzemeler ile kaçamadan polise yakalandılar

04.12.2020 17:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde hırsızlık ve çeşitli suçlardan çok sayıda suç kaydı bulunan iki şüpheli inşaat alanından çaldıkları iş makinesinin kırıcısıyla kaçarken polis ekiplerince yakalandı.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde hırsızlık ve çeşitli suçlardan çok sayıda suç kaydı bulunan iki şüpheli inşaat alanından çaldıkları iş makinesinin kırıcısıyla kaçarken polis ekiplerince yakalandı. Hakim karşısına çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Alınan bilgiye göre, bir iş yerinin deposundan bilgisayar ve televizyon çalınması olayına ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelileri tespit etti. Şüphelileri yakalamak için harekete geçen hırsızlık büro ekipleri, hırsızlık ve çeşitli suçlardan çok sayıda kayıtları bulunan S.Ö. (37) ve B.Ö. (31), isimli şahısları Adapazarı ilçesinde bulunan bir inşaat alanından çaldıkları iş makinesi kırıcısını yükledikleri motosikletle kaçtıkları esnada kovalamaca sonucu yakaladı. Ekiplerin sürdürdüğü çalışmaların devamında bir adrese yapılan baskında çalınan bilgisayar ve televizyonu ele geçirilirken, çalıntı mallarını satın alan bir kişiye de ‘Suç Eşyası Satın Almak’ suçundan işlem başlatıldı.
Ele geçirilen hırsızlık malzemeleri kısa süre içerisinde sahiplerine teslim edilirken, olayla alakalı yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Eve sığamayan hayatlar' 'Eve sığamayan hayatlar'
Vakaların arttığı kentte flaş öneri! Bir hafta boyunca...Vakaların arttığı kentte flaş öneri! Bir hafta boyunca...
Misafirliğe gitmek yasak mı?Misafirliğe gitmek yasak mı?
1/

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı olacak mı? Flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı olacak mı? Flaş açıklama

Dedesi ceviz kırıyordu ama... O taş bakın neymiş

Dedesi ceviz kırıyordu ama... O taş bakın neymiş

Öpüşme ifşasından sonra şok üstüne şok!

Öpüşme ifşasından sonra şok üstüne şok!

Survivor 2021'in ilk yarışmacısı belli oldu

Survivor 2021'in ilk yarışmacısı belli oldu

Yeni haber: Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklar

Yeni haber: Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklar

Koronavirüs kaç kez geçirilebilir?

Koronavirüs kaç kez geçirilebilir?

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

İçişleri Bakanlığı yayınladı! İşte koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları

İçişleri Bakanlığı yayınladı! İşte koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Rus lider Putin emir verdi: Gelecek hafta başlıyor!

Rus lider Putin emir verdi: Gelecek hafta başlıyor!

Bir il için korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı

Bir il için korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı

Sosyal medyada 'Güneş sistemini tartıştıkları' video viral oldu! O gençler konuştu

Sosyal medyada 'Güneş sistemini tartıştıkları' video viral oldu! O gençler konuştu

Diğer Haberler

Türkiye’nin en yaşlı kadını hayatını kaybetti

Türkiye’nin en yaşlı kadını hayatını kaybetti

Ankara için yeni karar: Hafta sonu görev yapacak nöbetçi eczane sayısı 2 katına çıkarıldı

Ankara için yeni karar! Sayı 2 katına çıkarıldı

İstanbul'da kısıtlama öncesinde trafik yoğunluğu

Trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

Bonzai içen genç, metruk binada baygın bulundu

Devriye gezen bekçiler bu halde buldu

Hatay'da iş yerlerine bir hafta kapanma tavsiyesi

Vakaların arttığı kentte flaş öneri! Bir hafta boyunca...

Bahçeli'den sert tepki: Orduya 'satılmış' demek bir defa vatana ihanettir

Bahçeli'den sert tepki: Vatana ihanettir

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.