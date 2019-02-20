HABER

İnşaattan çalınan 800 bin TL'lik çelik profil, hurdacılardan çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2019 10:30 | Son Güncelleme

KAYSERİ Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan inşaat alanından çalınan yaklaşık 800 bin TL değerindeki çelik profil malzemesi, 4 hurdacıda bulundu.

İsmet KÖZELO/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan inşaat alanından çalınan yaklaşık 800 bin TL değerindeki çelik profil malzemesi, 4 hurdacıda bulundu. Malzemeleri çalıp hurdacılara satan 1 kişi aranıyor.
Kayseri Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 16'ncı Cadde üzerinde bulunan Şahin K.'ye ait fabrika inşaat alanından, yaklaşık 800 bin TL değerindeki çelik profil malzemesi çalındı. Şahin K.'nin ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Fabrika kurulumunda kullanılan çelik profilleri bulmak için hurdacıları tek tek dolaşan ekipler, malzemelerin büyük bir kısmını 4 ayrı işyerinde buldu. Ekipler, malzemeleri çalarak hurdacıya satan kişinin Mahmut G. (46) olduğunu belirledi. Mahmut G.'nin yakalanması için çalışma başlatan polis, ele geçirilen malzemeleri Şahin K.'ye teslim etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Burası Doğu'nun Ihlara Vadisi! Gören büyüleniyorBurası Doğu'nun Ihlara Vadisi! Gören büyüleniyor
Yılda sadece 3 kez yapılıyor! Duyan tabağını alıp koşuyor Yılda sadece 3 kez yapılıyor! Duyan tabağını alıp koşuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Özhaseki: Bu söz bile insanı ürkütüyor

Mehmet Özhaseki: Bu söz bile insanı ürkütüyor

ABD'den kritik Türkiye açıklaması!

ABD'den kritik Türkiye açıklaması!

Ünlü spikerden müjdeli haber!

Ünlü spikerden müjdeli haber!

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oğlunu pompalı tüfekle öldürdü! Nedeni akılalmaz...

Oğlunu pompalı tüfekle öldürdü! Nedeni akılalmaz...

Korkunç! Evden kaçan gençler kollarını kesmiş halde bulundu

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar 'ilk kez karşılaştık' dedi

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Ardeşen’de korkunç olay! Cansız bedeni bulundu

Ardeşen’de korkunç olay!

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.