İnşaattan çalınan 800 bin TL'lik çelik profil, hurdacılardan çıktı

İsmet KÖZELO/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan inşaat alanından çalınan yaklaşık 800 bin TL değerindeki çelik profil malzemesi, 4 hurdacıda bulundu. Malzemeleri çalıp hurdacılara satan 1 kişi aranıyor.
Kayseri Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 16'ncı Cadde üzerinde bulunan Şahin K.'ye ait fabrika inşaat alanından, yaklaşık 800 bin TL değerindeki çelik profil malzemesi çalındı. Şahin K.'nin ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Fabrika kurulumunda kullanılan çelik profilleri bulmak için hurdacıları tek tek dolaşan ekipler, malzemelerin büyük bir kısmını 4 ayrı işyerinde buldu. Ekipler, malzemeleri çalarak hurdacıya satan kişinin Mahmut G. (46) olduğunu belirledi. Mahmut G.'nin yakalanması için çalışma başlatan polis, ele geçirilen malzemeleri Şahin K.'ye teslim etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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