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İnşaattan demir çalarken yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2019 08:43 | Son Güncelleme

ANKARA’nın Kızılcahamam ilçesinde inşaattan demir çalarken görülen 3 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

İnşaattan demir çalarken yakalandılar

Mustafa ÖZDEMİR/KIZILCAHAMAM (Ankara), (DHA)- ANKARA’nın Kızılcahamam ilçesinde inşaattan demir çalarken görülen 3 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.
Olay, dün gece saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Polisler, inşaattan demir çalarken fark ettiği 3 kişiyi müdahale etti. Polisi gören şüpheliler Ferhat A. (30), Emre K. (18), ve Muhittin U. (19), kamyonete binerek kaçmaya başladı, polis ekipleri de peşine düştü. Kovalamaca sırasında kamyonetle saklanmak için ağaçlık alana giren 3 şüpheli, yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin çaldıkları 20 bin TL değerindeki demir ise inşaat firmasına teslim edildi.

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İnşaattan demir çalarken yakalandılarİnşaattan demir çalarken yakalandılar

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