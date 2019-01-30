İnşaattan demir kalıp hırsızlığına 3 tutuklandı

Samsun’da inşaattan demir kalıp çaldıkları iddia edilen 3 kişi polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun’un Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaattan demir kalıpları çaldıkları iddia edilen H.Ç.(21), E.S.(17) ve M.B.(16) polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. H.Ç. Irmak Polis Merkezine, yaşları küçük olan E.S. ve M.B. ise Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Polisteki işlemleri tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren H.Ç., E.S. ve M.B. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı
Doktora gitti, evine döndüğünde hayatının şokunu yaşadı
Ölü bedenleri çöpten topladılar! Iğdır'da korkunç manzara
Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi
Aralarında 33 yaş fark var! 'Herkes onu babam sanıyor'
CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti
Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum