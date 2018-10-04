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İnşaattan düşen 2 işçiden biri öldü, diğeri ağır yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2018 20:17 | Son Güncelleme

İnşaattan düşen 2 işçiden biri öldü, diğeri ağır yaralı

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA) İnşaattan düşen 2 işçiden biri öldü, diğeri ağır yaralı

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