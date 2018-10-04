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İnşaattan düşen 2 işçiden biri öldü, diğeri ağır yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2018 21:55 | Son Güncelleme

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)

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