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İnşaattan düşen işçi ağır yaralandı

30.03.2021 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yapımı devam eden 3 katlı bir inşaattan havalandırma boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre, olay Safranbolu - Kastamonu karayolu Çevrikköprü mevkiinde meydana geldi.

İnşaattan düşen işçi ağır yaralandı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yapımı devam eden 3 katlı bir inşaattan havalandırma boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, olay Safranbolu - Kastamonu karayolu Çevrikköprü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre yapımı devam eden bir inşaatın 3. katında çalışan kalıp işçisi Muhammet İpçi, havalandırma boşluğunu kalaslarla kapattığı sırada dengesini kaybederek zemine düştü. Diğer işçilerin durumu fark etmesi üzerine ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri diğer işçilerin yardımı ile yaralı işçiyi düştüğü yerden çıkardı. Ağır yaralı olan işçi Özel Medikar Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayla ilgili Jandarma ekipleri inceleme başlattı.

İnşaattan düşen işçi ağır yaralandı

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