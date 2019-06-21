İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde çalıştığı inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.
Üniversite Caddesi'nde bulunan bir inşaatta çalışan Kutbettin Kırengin (41), 6'ncı kattan zemine düştü.
Mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Kırengin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kırengin'in cesedi, savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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