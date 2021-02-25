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İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

25.02.2021 19:42 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Darıca ilçesinde çalıştığı inşaatın 4.

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde çalıştığı inşaatın 4. katından dengesini kaybederek düşen işçi hayatını kaybetti.
Olay, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir inşaatın 4. katında çalışan İbrahim Koçoğlu (43) isimli bir işçi, çalıştığı sırada dengesini kaybederek aşağıya düştü. Koçoğlu’nun düştüğünü gören çalışma arkadaşları durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olayın meydana geldiği adrese ulaşan sağlık ekipleri, Koçoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Ekiplerin incelemelerinin ardından Koçoğlu’nun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlattı.

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