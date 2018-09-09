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İnşaattan düşen işçi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2018 17:03 | Son Güncelleme

SİVAS'ta çalıştığı inşaatta, yaklaşık 4 metreden beton zemine düşen işçi Siyami Orkan (49) hayatını kaybetti.

İnşaattan düşen işçi öldü

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta çalıştığı inşaatta, yaklaşık 4 metreden beton zemine düşen işçi Siyami Orkan (49) hayatını kaybetti.
Olay Yenişehir Mahallesi Şeyh Erzurumi Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta çalışan Siyami Orkan dengesini kaybederek yaklaşık 4 metreden beton zemine düştü. Ağır yaralanan Orkan, çevredekilerin yardımı ile Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Orkan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Orkan'ın cenazesi daha sonra otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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