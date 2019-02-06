İnşaattan düşen işçi öldü

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da inşaat halindeki binanın 5'inci katından düşen işçi Yılmaz Uzun (46) hayatını kaybetti.
Olay, Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi'nde bugün meydana geldi. İnşaatta çalışan işçi Yılmaz Uzun, henüz bilinmeyen nedenle dengesini kaybederek 5'inci kattan merdiven boşluğuna düştü. Ağır yaralanan Uzun, olay yerine çağırılan ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Uzun, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.
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