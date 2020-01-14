İnşaattan düşen kalıp işçisi öldü

Gaziantep’in Nizip ilçesinde inşaattan düşen kalıp işçisi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Nizip ilçesi Eyüp Sultan Mahallesi Osman Gazi sokakta yapımı süren inşaatın üçüncü katın kalıbını atan usta Hüseyin Turan, dengesini kaybederek yere çakıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ağır yaralanan Hüseyin Turan, kaldırıldığı Nizip Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Hüseyin Turan’ın cenazesi yapılacak otopsinin ardından defin edilmek üzere yakınlarına teslim edilecek.



