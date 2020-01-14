HABER
  4. İnşaattan düşen kalıp işçisi öldü

İnşaattan düşen kalıp işçisi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 14:35 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Nizip ilçesinde inşaattan düşen kalıp işçisi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Nizip ilçesi Eyüp Sultan Mahallesi Osman Gazi sokakta yapımı süren inşaatın üçüncü katın kalıbını atan usta Hüseyin Turan, dengesini kaybederek yere çakıldı.

İnşaattan düşen kalıp işçisi öldü

Gaziantep’in Nizip ilçesinde inşaattan düşen kalıp işçisi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Nizip ilçesi Eyüp Sultan Mahallesi Osman Gazi sokakta yapımı süren inşaatın üçüncü katın kalıbını atan usta Hüseyin Turan, dengesini kaybederek yere çakıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ağır yaralanan Hüseyin Turan, kaldırıldığı Nizip Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Hüseyin Turan’ın cenazesi yapılacak otopsinin ardından defin edilmek üzere yakınlarına teslim edilecek.

İnşaattan düşen kalıp işçisi öldü

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSon anketi duyurdu! Çarpıcı sonuçSon anketi duyurdu! Çarpıcı sonuç
Av tüfeğiyle oynarken kazara kendini vurduAv tüfeğiyle oynarken kazara kendini vurdu
Sokak ortasında kadını silahla rehin alan zanlı tutuklandıSokak ortasında kadını silahla rehin alan zanlı tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

Esenyurt'ta korkunç olay! Ailesinin gözü önünde intihar etti

Esenyurt'ta korkunç olay! Ailesinin gözü önünde intihar etti

Çok sayıda ilde operasyon! Onlarca asker için yakalama kararı

Çok sayıda ilde operasyon! Onlarca asker için yakalama kararı

Sosyal medya Hasan'ı konuşuyor! Valilik harekete geçti

Sosyal medya Hasan'ı konuşuyor! Valilik harekete geçti

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Marmara Denizi'nde korkutan görüntü! Giderek artıyor

Marmara Denizi'nde korkutan görüntü! Giderek artıyor

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

'Bekarlık vergisi' iddiası sosyal medyayı karıştırdı!

'Bekarlık vergisi' iddiası sosyal medyayı karıştırdı!

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elektrik kesintisini araştırılırken, yer altında çekilen kaçak hat buldular

Elektrik kesintisini araştırılırken, yer altında çekilen kaçak hat buldular

Cezaevindeki oğlu yanarak ölmüştü! Yetkililere seslendi

Cezaevindeki oğlu yanarak ölmüştü! Yetkililere seslendi

Ekrem İmamoğlu'ndan Sakine Cansız ve Selahattin Demirtaş'ın kitabıyla ilgili açıklama

İmamoğlu'ndan Cansız ve Demirtaş'ın kitabıyla ilgili açıklama

Köpeği kurulayan temizlik işçisinin görüntüsü sosyal medyada çok konuşulmuştu! Geçmişinden dram çıktı

Sosyal medyada çok konuşulmuştu! Geçmişinden dram çıktı

’İnsanlara zarar verse daha mı iyi olacak’ deyip, köpeği bıçaklayarak öldürdü

’İnsanlara zarar verse daha mı iyi olacak’ deyip öldürdü

Erken Rezervasyon Kıbrıs Otelleri

Erken Rezervasyon Kıbrıs Otelleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.