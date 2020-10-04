İnşaattan düşen şahsın yardımına ambulans helikopter yetişti

Samsun’da inşaattan düşen bir kişi, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

Olay, Samsun’un Ladik ilçesi Bolat Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tamer T. (34) tek katlı evinin inşaatını gezerken merdiven boşluğuna baktığı sırada düşüp kafasını tahtaya çarparak yaralandı. Ladik Devlet Hastanesine kaldırılan Tamer T.’nin ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevkine karar verildi. Samsun’dan havalanan Sağlık Bakanlığına ait 112 Acil Servise bağılı ambulans helikopter Ladik ilçesine giderek, Tamer T.’yi alıp Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Helikopter pistinden kara ambulansına nakledilen Tamer T., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi alına alındı.



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