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İnşaattan düşen sıva işçisi hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2019 15:26 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta bir inşaatın iskelesinin çökmesiyle yere çakılan sıva işçisi hayatını kaybetti.Olay, Onikişubat ilçesi Maarif Mahallesi’nde bir inşaatta meydana geldi.

Kahramanmaraş’ta bir inşaatın iskelesinin çökmesiyle yere çakılan sıva işçisi hayatını kaybetti.
Olay, Onikişubat ilçesi Maarif Mahallesi’nde bir inşaatta meydana geldi. Duvara monteli asansörlü iskele bir anda çökerken, o anda iskele üzerinde çalışan sıva işçisi Ali Can (51), iskeleyle birlikte yere çakılarak ağır yaralandı. Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalenin ardından ağır yaralı işçi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Sıva işçisi burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İnşaat işçilerinden Hüseyin Kısacık, “Ben içeride çalışıyordum. Bir ses geldi ve baktığımızda iskelenin düştüğünü gördük. Sonra ambulansı aradık” dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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