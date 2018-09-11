İnşaattan düşen sıvacı yaralandı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN'da, valilik binası inşaatında sıva yaparken, dengesini kaybedip, 2'nci kattan düşen Yaşar Yücel, yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde, Alitaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı üzerindeki valilik binası inşaatında çalışan Yaşar Yücel, sıva yaparken, dengesini kaybederek, 2'nci kattan düştü. Zemine çakılması sonucu yaralanan Yücel, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Yaşar Yücel'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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