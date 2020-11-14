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İnşaattan düşerek hayatını kaybetti

14.11.2020 12:03 | Son Güncelleme:
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İnşaattan düşerek hayatını kaybetti

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde bir kişi inşaattan düşerek hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Vakfıkebir ilçesinde bir inşaatta işçi olarak çalışan Mesut Tarhan (26) çalıştığı binadan düşerek ağır yaralandı.

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde bir kişi inşaattan düşerek hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Vakfıkebir ilçesinde bir inşaatta işçi olarak çalışan Mesut Tarhan (26) çalıştığı binadan düşerek ağır yaralandı. Çevredekiler tarafından Vakfıkebir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan evli ve 2 çocuk babası Tarhan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mesut Tarhan’ın cenazesi bugün Trabzon’un Şalpazarı ilçesine bağlı Sayvançatak mahallesinde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

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