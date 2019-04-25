İnşaattan el ele atlayan liseli kızların ifadeleri ortaya çıktı

Nigar Ertürk Ticaret Meslek Lisesi 10'uncu sınıf öğrencileri P.Ş. ile S.K., dün akşam saatlerinde okuldan çıktıktan sonra yürümeye başladı. Fıstıklık Mahallesi'nde yürüyen iki kız, inşaat halindeki 12 katlı binaya yöneldi ve merdivenlerden üst katlara çıkmaya çalıştı. İnşaat bekçileri kızları fark ederek inmeleri yönünde uyarıda bulundu. Ancak, kısa süre sonra P.Ş. ve S.K., inşaatın 2'nci katında el ele tutuşarak kendilerini boşluğa bıraktı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan ve vücutlarında kırıklar oluşan kızlar tedaviye alındı.

'ÖZEL VEYA AİLEVİ SORUNUMUZ YOK'



Atladıkları inşaatta cep telefonları bulunan P.Ş. ve S.K., tedavilerinin sürdüğü hastanede polise ifade verdi. Kızlar ifadelerinde özel veya ailevi bir sorunları bulunmadığını söyledi. Okuldan çıkıp yürüyerek eve döndükleri sırada inşaatı görünce intihar kararı aldıklarını belirten liseli kızlar, "Okuldan çıktık. Yürüdüğümüz sırada 'inşaattan atlayalım' diye konuştuk. Daha sonra 5'inci kata çıktık. Yüksek olduğu ve bekçi bizi uyardığı için tekrar aşağıya indik. İkinci kata gelince telefonlarımızı bırakıp el ele tutuşarak atladık" diye ifade verdi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA

