HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İnşaattan hırsızlığa tutuklama

İnşaattan hırsızlığa tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 11:59 | Son Güncelleme

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde inşaattan çeşitli malzemeler çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.Edinilen bilgiye göre, 13 Eylül tarihinde meydana gelen inşaattan hırsızlık olayının fail ve faillerinin tespiti ve yakalanması için JASAT Timinin katılımıyla kapsamlı bir araştırma yapıldı.

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde inşaattan çeşitli malzemeler çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Edinilen bilgiye göre, 13 Eylül tarihinde meydana gelen inşaattan hırsızlık olayının fail ve faillerinin tespiti ve yakalanması için JASAT Timinin katılımıyla kapsamlı bir araştırma yapıldı. Araştırma neticesinde; tespit edilen S.Y. ve S.D.A. isimli şüphelilere ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada S.Y’ye ait evde, inşaattan çalınan 2 adet su bataryası ile bağlantı hortumları ele geçirildi.
Şüphelilerin alınan ifadelerinde çalınan malzemeleri 4 bin 500 TL karşılığında hurdacıya sattıklarını itiraf ederken inşaattan çalınan malzemelerden 44 adet batarya başlığına ait boru, 25 adet banyo batarya başlığı, 22 adet lavabo batarya başlığı ve borusu, 55 adet kalorifer musluk başlığı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler daha sonra sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak Trabzon Bahçecik Kapalı Cezaevi’ne gönderilirken, çalınan malzemeleri satın alan 3 hurdacı ise ifadesinin alınmasına ardından serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Üstsüz poz olay yarattı! Üstsüz poz olay yarattı!
Türkiye-Yunanistan arasında kritik görüşmeTürkiye-Yunanistan arasında kritik görüşme
Güncel koronavirüs tablosu, vaka ve can kaybı sayısı!Güncel koronavirüs tablosu, vaka ve can kaybı sayısı!
En Çok Okunan Haberler
Yunanistan'ı karıştıran ziyaret! Bayrağı yaktılar
Yunanistan'ı karıştıran ziyaret! Bayrağı yaktılar
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
MasterChef Duygu anlattıklarıyla şoke etti: Bugün aldatıldığımı öğrendim
MasterChef Duygu anlattıklarıyla şoke etti: Bugün aldatıldığımı öğrendim
Son defa sete çıktılar! Ekrana veda ediyor
Son defa sete çıktılar! Ekrana veda ediyor
Koronavirüsün yeni belirtisi ortaya çıktı
Koronavirüsün yeni belirtisi ortaya çıktı
Ghebreyesus 'Bugün bir müjdem var' diyerek duyurdu
Ghebreyesus 'Bugün bir müjdem var' diyerek duyurdu
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et
Doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
Diğer Haberler
Kazada yaralanan arkadaşı sedyeyle taşınırken, o görüntü çekti
Kazada yaralanan arkadaşı sedyeyle taşınırken, bunu yaptı
Öldürülen CHP'li eski başkanın cenazesi alındı
Öldürülen CHP'li eski başkanın cenazesi alındı
Türkiye-Yunanistan arasında kritik görüşme
Türkiye-Yunanistan arasında kritik görüşme
Kreşte ihmal iddiası: Nefes borusuna kaçan hamur felç etti
Kreşte ihmal iddiası: Nefes borusuna kaçan hamur felç etti
3 köpeği bıçaklayıp birini öldürdü, 'Hatırlamıyorum' dedi
3 köpeği bıçaklayıp birini öldürdü, 'Hatırlamıyorum' dedi
Meteoroloji'den 6 il için kuvvetli yağış ve hortum uyarısı
Dikkat! 6 il için hortum uyarısı geldi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.