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İnşaattan hırsızlık iddiasıyla iki kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 12:57 | Son Güncelleme

İnşaattan hırsızlık iddiasıyla iki kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de bir inşaattan demir çaldıkları ileri sürülen baba ve oğlu gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıklamasına göre, Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden 2 kişinin, 1 ton inşaat demirini plakasız bir kamyonete yükleyip çaldıklarını tespit etti.

Görüntülerden kamyonetin rengi ve modelini belirleyen ekipler, Veysel Karani Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları plakalı beyaz kamyonette inceleme yaptı.

Araçta bulunan C. E. (46) ve oğlu K. E. (19) hakkında yapılan sorgulamada şahısların hırsızlıktan kayıtlarının olduğunu belirledi.

Ekipler, kamyonete el koydu, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden C.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken K.E. tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
bir ton demir hırsızlık İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sancaktepe

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