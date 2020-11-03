HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İnşaattan hırsızlık zanlısı 2 kişi tutuklandı

İnşaattan hırsızlık zanlısı 2 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2020 16:27 | Son Güncelleme

Samsun’da inşaattan hırsızlık yapan 2 kişi polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve mahkemece tutuklandı.Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Alanlı Mahallesi’nde meydana geldi.

İnşaattan hırsızlık zanlısı 2 kişi tutuklandı

Samsun’da inşaattan hırsızlık yapan 2 kişi polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Alanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ç.’ye ait inşaattan 300 metre bakır kablo, 100 metre elektrik kablosu ve 1 adet jeneratör çalındı. Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine yaptıkları araştırmada hırsızlık olayını M.K.(43) ve Y.T.’nin (40) gerçekleştirdiğini tespit etti. İki zanlı yakalanarak gözaltına alındı.
Recep Tokur Polis Merkezi’ne teslim edilen M.K. ve Y.T. bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dizi setinde başlayan aşk kötü bitti! Ünlü oyuncu 3 yıllık eşinden boşanıyor Dizi setinde başlayan aşk kötü bitti! Ünlü oyuncu 3 yıllık eşinden boşanıyor
Yürek yakan kare! Depremde hayatını kaybeden eşini teşhise geldiYürek yakan kare! Depremde hayatını kaybeden eşini teşhise geldi
Hemen vazgeçin! Doğru bilinen yanlışlar cinsel hayatınızı bitirebilir Hemen vazgeçin! Doğru bilinen yanlışlar cinsel hayatınızı bitirebilir
En Çok Okunan Haberler
Şoke eden sözler! 'Bu geri zekalı halktan çok sıkıldım'
Şoke eden sözler! 'Bu geri zekalı halktan çok sıkıldım'
Koronavirüse yakalanınca başrolü kaybetti
Koronavirüse yakalanınca başrolü kaybetti
91. saatte mucize! 3 yaşındaki Ayda enkazdan çıkarıldı
91. saatte mucize! 3 yaşındaki Ayda enkazdan çıkarıldı
91. saatte gelen mucize! İşte Ayda'nın kurtarılma görüntüleri
91. saatte gelen mucize! İşte Ayda'nın kurtarılma görüntüleri
Minik Ayda'nın istediği sonrası tüm Türkiye seferber oldu! Telefonlar kilitlendi
Minik Ayda'nın istediği sonrası tüm Türkiye seferber oldu! Telefonlar kilitlendi
'Nerede bu tarikatlar, cübbeliler, cemaatler?'
'Nerede bu tarikatlar, cübbeliler, cemaatler?'
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
'Nerede bu tarikatlar, cübbeliler, cemaatler?'
'Nerede bu tarikatlar, cübbeliler, cemaatler?'
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
İstanbul'da şoke eden görüntüler Cadde ortasında soyunup, ortalığı birbirine kattılar
İstanbul'da şoke eden görüntüler Cadde ortasında soyunup, ortalığı birbirine kattılar
Yardım çadırında hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı
Yardım çadırında hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı
Acil servis doktoru Berna, evinde ölü bulundu
Acil servis doktoru Berna, evinde ölü bulundu
Diğer Haberler
AFAD’dan bayrak hassasiyeti! Düştüğünü görünce...
AFAD’dan bayrak hassasiyeti! Düştüğünü görünce...
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Yürek yakan kare! Depremde hayatını kaybeden eşini teşhise geldi
Yürek yakan kare! Depremde hayatını kaybeden eşini teşhise geldi
Bursa'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
Yeni kararlar duyuruldu: 65 yaş üstü artık...
Elif'in ismi çocuk parkına verilecek
Elif'in ismi çocuk parkına verilecek
Depremde hayatını kaybeden Seda Dinçer, son yolculuğuna uğurlandı
Seda Dinçer, son yolculuğuna uğurlandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.