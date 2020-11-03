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İnşaattan hırsızlık zanlısı 2 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2020 13:39 | Son Güncelleme

Samsun’da inşaattan hırsızlık yapan 2 kişi polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Alanlı Mahallesi’nde meydana geldi.

İnşaattan hırsızlık zanlısı 2 kişi yakalandı

Samsun’da inşaattan hırsızlık yapan 2 kişi polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Alanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ç.’ye ait inşaattan 300 metre bakır kablo, 100 metre elektrik kablosu ve 1 adet jeneratör çalındı. Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine yaptıkları araştırmada hırsızlık olayını M.K.(43) ve Y.T.’nin (40) gerçekleştirdiğini tespit etti. İki zanlı yakalanarak gözaltına alındı.
Recep Tokur Polis Merkezi’ne teslim edilen M.K. ve Y.T. bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

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