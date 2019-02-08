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İnşaattan hırsızlıkla suçlanınca testere ve demir çubuklarla saldırdılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 17:09 | Son Güncelleme

Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir kamu kurumu inşaatından tuğla ve kum çaldığı iddia edilen S.B.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir kamu kurumu inşaatından tuğla ve kum çaldığı iddia edilen S.B. (70) ve ailesi inşaat firması çalışanlarını demir çubuklarla dövdü. Yaşanan o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, 30 Ocak günü Geyve Orhaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Sakarya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Geyve, Pamukova ve Taraklı ilçelerine hizmet vermek için yapılan Geyve Sosyal Hizmet Merkezi'nin yapımına bir süre önce başlandı. İnşaattaki tuğla, kum, paletlerin çalındığını fark eden inşaat firması çalışanları olayın peşine düştü. Malzemeleri kurumun arkasında bulunan S.B.'nin çaldığını öne süren çalışanlar, durumu polise bildirdi.
Bunun üzerine çalınan malzemeleri almak için S.B.'nin evine giden firma görevlileri, evin önündeki malzemenin bir kısmını geri aldı. Aradan sadece dakikalar geçmesinden sonra S.B. ve ailesi, inşaat alanına giderek çalışanlara saldırdı. Şantiye sorumlusu M.İ. ve yanındaki çalışanı inşaattaki bir odaya sokan saldırganlar, ellerindeki demir çubuklarla onlara vurdu. Saldırganlardan birinin elinde testere bulunması dikkat çekti. Firma çalışanlarını burada döven saldırganlar, daha sonra olay yerinden ayrıldı. Bu anlar inşaattaki güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi. Darp edilen çalışanlar polise giderek şikayetçi oldu. Polis tarafların ifadelerini alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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