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İnsafsızlığın bu kadarı! Depremde yaşlı kadını evden çıkarıp altınlarını çaldı: Üzerinden neler çıktı neler...

13.02.2023 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm Türkiye'nin yüreğini yakan depremi fırsat bilen E. G., Kahramanmaraş'ta bakıcılığını yaptığı kadını evden çıkardı. Evdeki altın ve paraları çalan E. G., Muğla'da yakalandı. E. G.'nin sürdüğü otomobilden 4 altın yüzük, 2 çift altın küpe, 3 çeyrek altın, 1 bilezik, 1 tam altın, 2 bin 400 sterlin, 8 bin 150 euro ve 8 bin lira çıktı.

İnsafsızlığın bu kadarı! Depremde yaşlı kadını evden çıkarıp altınlarını çaldı: Üzerinden neler çıktı neler...

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, evden hırsızlık olayıyla ilgili 46 AAG 185 plakalı otomobilin Muğla'ya giriş yaptığı bilgisine ulaştı.

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Denizli kara yolundaki uygulama noktasında durdurulan otomobilde; 4 altın yüzük, 2 çift altın küpe, 3 çeyrek altın, 1 bilezik, 1 tam altın, 2 bin 400 sterlin, 8 bin 150 euro ve 8 bin lira ele geçirildi.

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Kahramanmaraş'ta bakıcılığını yaptığı yaşlı kadını depremin ardından dışarı çıkarıp, evdeki altın ve paraları çaldığı tespit edilen Emrah G. ile otomobildeki annesi N.G., gözaltına alındı.

N.G., emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakılırken, Emrah G. ise adliyeye sevk edildi.

(DHA)

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