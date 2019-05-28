"İnşallah bu işi 23 Haziran'da tamamlayacağız"

İSTANBUL (AA) - AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Binali başkanımızı sizlere emanet edeceğiz. İstanbul'u yönetmek hem yürek ister hem bilek ister. Sayın Binali Yıldırım başkanımızda o yürek de bilek de var." dedi.

Memur Sendikaları Konfederasyonunca (Memur-Sen) Anadoluhisarı Sabancı Öğretmen Evinde düzenlenen iftarda Sarıeroğlu, "Bayrama yaklaşıyoruz. Rabbim inşallah bayramı bayram gibi yaşamayı nasip etsin. İnşallah İstanbulumuzda da ikinci bayramı 23 Haziran'da güçlü şekilde yapmayı nasip etsin" dedi.

İstanbul'un, alelade politikalarla yönetilebilecek bir şehir olmadığını dile getiren Sarıeroğlu, "AK Parti iktidarı olarak biliyorsunuz en büyük başarımızı sağlık alanında gerçekleştirdik. Eğitim konusunda çalışmalarımız var. Yeni dönemde en önemli reform alanlarımızdan bir tanesi, geçtiğimiz günlerde bakanımız açıkladı. Öğretmenlerimizle, eğitim emekçilerimizle, öğrencilerimizle ilgili çalışmalarımız olacak" diye konuştu.

AK Parti olarak vatandaşların ihtiyaçlarını ve beklentilerini bildiklerini aktaran Jülide Sarıeroğlu, 3600 ek gösterge çalışmalarının da en kısa sürede yasal olarak hayata geçeceğini dile getirdi.