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"İnşallah bu seçimleri kazanan millet ve Türkiye olacak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.03.2019 15:54 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: - "Birileri sırtını terör örgütüne ve Pensilvanya'ya dayaya dursun biz millete sırtımızı dayıyoruz. İnşallah bu seçimleri kazanan millet ve Türkiye olacak" - "Particilik, bakanlık bir tarafa, memleket olmazsa hiçbir şey olmaz. Kalıcı olan devletimiz ve ay yıldızlı bayrağımız. Bizim siyasetimiz, bir şey olmak için değil, ülkem için bir şey yapmak sevdası ve davasıdır"

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Birileri sırtını terör örgütüne ve Pensilvanya'ya dayaya dursun biz millete sırtımızı dayıyoruz. İnşallah bu seçimleri kazanan millet ve Türkiye olacak." dedi.

Gül, Nizip ilçesindeki AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, her zaman milletin davasını kendi davaları olarak gördüklerini söyledi.

31 Mart yaklaşırken milletin yükselmesini engellemek isteyenlere karşı, milletin adamlarının "Cumhur İttifakı"nı kurduğunu anlatan Gül, "İki devlet adamı, millete sırtını dayayarak kurdu bu ittifakı. 31 Mart'ta Nizip'te bu ittifakı zafere taşıyacağız." diye konuştu.

Bu anlayışla çalışmalarına devam edeceklerini dile getiren Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birileri sırtını terör örgütüne ve Pensilvanya'ya dayaya dursun biz millete sırtımızı dayıyoruz. İnşallah bu seçimleri kazanan millet ve Türkiye olacak. Üniversite kapılarında başörtülü bacılarımız gözü yaşlıydı, buna son verdik. 15 Temmuz'da bayrağımızı indirmeye, ezanımızı susturmaya geldiler. Buna karşı 15 Temmuz'da Cumhur İttifakı'nı kurduğumuz için rahatsızlar. Onları kazdıkları çukurlara gömdük, gömmeye devam edeceğiz. Bu millet her şeyin en güzeline ve en iyisine layık. Terörle mücadeledeki kararlılığımızı sürdüreceğiz. Milletimizin gözyaşını akıtmayacağız. Bu mücadelemiz inşallah başarıyla sonuçlanacak."

Bugüne kadar AK Parti olarak çok iyi işler yaptıklarını anlatan Gül, "Seçimlere Tükiye'nin büyümesi hedefiyle gidiyoruz. Particilik, bakanlık bir tarafa, memleket olmazsa hiçbir şey olmaz. Kalıcı olan devletimiz ve ay yıldızlı bayrağımız. Bizim siyasetimiz, bir şey olmak için değil, ülkem için bir şey yapmak sevdası ve davasıdır. O yüzden partili, partisiz herkesi tek çatıda toplanmaya davet ediyorum. Biz memleketçilik yapıyoruz. Memleket davası için hangi partiye oy vermiş olursanız olun, herkesi 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'na oy vermeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Abdulhamit Gül, Cumhur İttifakı'nın karşısında, tek gayesi AK Parti iktidarının devrilmesi olan bir anlayışın bulunduğunu dile getirerek, "Peki Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti giderse ne olacak? Onlar için önemli değil, 'Ne olursa olsun' diyorlar. Bunlara en güzel cevabı kurduğumuz ittifakla vermeye hazır mıyız? Biz her zaman haktan ve hakikattan yana olduk. O yüzden millet Cumhur İttifakı'nın yanında olmaya devam edecektir." dedi.

Bakan Gül, daha sonra beraberindeki AK Parti ve MHP milletvekilleriyle seçim koordinasyon merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

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açılış Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Gaziantep Nizip seçim

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