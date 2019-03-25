"İnşallah bugünleri de beraber paylaşarak atlatacağız"

DENİZLİ (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Acıpayam'da meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Burada bin 200 çadır dağıtımı oldu. Maddi kayıpları bir nebze hafifletmek anlamında Bakanlık olarak Sosyal Dayanışma Vakfımıza nakit gönderdik. Vakıf aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşacak." dedi.

Beraberindeki heyetle Acıpayam ilçesindeki kriz masasını ziyaret eden Selçuk, Vali Hasan Karahan'dan bölgedeki gelişmelere ilişkin bilgi aldı.

Selçuk, yaptığı açıklamada, Denizlililere yaşadıkları bu üzücü hadiseden dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti.

Merkez üssü Acıpayam ilçesine bağlı Yeniköy ve Uçarı Mahallesi'nde 5,5 ve 4,8 şiddetinde iki önemli deprem yaşandığını hatırlatan Selçuk, "Çok şükür, can kaybımız yaşanmadı. Depremin olduğu günden beri Kızılay, AFAD ve Bakanlığımızın ekipleri çok iyi şekilde bu süreci yönettiler. Burada bin 200 çadır dağıtımı oldu. Maddi kayıpları bir nebze hafifletmek anlamında Bakanlık olarak Sosyal Dayanışma Vakfımıza nakit gönderdik. Vakıf aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşacak." diye konuştu.