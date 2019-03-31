"İnşallah güzel bir süreci hep birlikte tamamlarız"

İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "İnşallah güzel, sıkıntısız, problemsiz bir süreci hep birlikte tamamlarız. Şimdiden İstanbul'umuza ve Türkiye'mize hayırlı olsun." dedi.

İmamoğlu ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İl Seçim Koordinasyon Merkezi'nde basın açıklaması yaptı.

Sözlerine bugün hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet dilekleriyle başlayan İmamoğlu, daha fazla üzücü olay duymaksızın sürecin tamamlanması temennisinde bulundu.

Ekrem İmamoğlu, bunun bir yerel seçim olduğunu, günün sonunda da bir netice ortaya çıkacağını ifade ederek, üzücü olayları hiç kimsenin duymak istemediğini ve dileklerinin de bu yönde olduğunu aktardı.

İstanbul genelinde güzel bir seçim ortamı olduğunu dile getiren İmamoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu sürecin aynı şekilde devam etmesini ve sıkıntısız şekilde neticelenmesini diliyoruz. Tabii özellikle buradan vatandaşlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz. Vatandaşımızın bilgi almasını, İstanbul'da süreç içerisinde bilgilenmesini istiyoruz. Bu yönüyle özellikle ifade edersem ki başta İl Başkanlığımız olmak üzere vatandaşlarımızın da katılımıyla kontrol altında olan süreci zaman içerisinde yine gerekli duyduğumuz anda İl Başkanımız ve biz, sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. İnşallah güzel, sıkıntısız, problemsiz bir süreci hep birlikte tamamlarız. Şimdiden İstanbul'umuza ve Türkiye'mize hayırlı olsun."