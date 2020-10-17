HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. "İnşallah ölürsün"

"İnşallah ölürsün"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2020 11:21 | Son Güncelleme

Kayseri’de iki kişi, çaldıkları otomobille polisten kaçarken kaza yaptı.

Kayseri’de iki kişi, çaldıkları otomobille polisten kaçarken kaza yaptı. Otomobilden çıkarılan yaralının yakınları, "İnşallah ölürsün" diyerek şahsa tepki gösterdi.
Edinilen bilgiye göre, Süleyman Çevik’e ait 38 SC 892 plakalı Tofaş marka otomobil, Sahabiye Mahallesi’nde gece saatlerinde çalındı. Çalınan otomobil sabah saatlerinde Argıncık Kayabaşı Mahallesi 9. Cadde üzerinde görülmesi üzerine durum polise bildirildi. Polis ekipleri otomobilin peşine düşerken, çalınan otomobilin sürücüsü yabancı uyruklu Ali T. ise kaçmaya başladı. Bir süre sonra otomobil, bir dükkana girerek kaza yaptı. Kazanın ardından otomobilde sıkışan sürücü Ali T. ile Muzaffer Ç. ekipler tarafından çıkarılarak ambulansa bindirildi. Olayın duyulmasıyla kaza yerine gelen Muzaffer Ç.’nin yakınları, ’İnşallah ölürsün’ diyerek tepki gösterdi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri otomobilde inceleme yaparken, dükkanda ise maddi hasar meydana geldi.
Araç sahibi Süleyman Çevik ise otomobilin gece saatlerinde çalındığını, geldiğinde aracını bu halde gördüğünü söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yaşını duyan hayrete düşüyor! İşte sırrı Yaşını duyan hayrete düşüyor! İşte sırrı
1 yaşındaki bebeğin safra kesesinden 5 taş çıkarıldı1 yaşındaki bebeğin safra kesesinden 5 taş çıkarıldı
Çekiliş sonuçları belli olduÇekiliş sonuçları belli oldu
1/
En Çok Okunan Haberler
Ünlü oyuncudan Kırmızı Oda'ya böyle veda etti: Aşkla gidiyor...
Ünlü oyuncudan Kırmızı Oda'ya böyle veda etti: Aşkla gidiyor...
Pentagon'dan S-400 açıklaması
Pentagon'dan S-400 açıklaması
1 yıldır aranıyordu! Ormanlık alanda böyle yakalandı
1 yıldır aranıyordu! Ormanlık alanda böyle yakalandı
Ermenistan'dan Azerbaycan'a füze saldırısı!
Ermenistan'dan Azerbaycan'a füze saldırısı!
İdo Tatlıses'in mutlu günü! Sosyal medyadan duyurdu
İdo Tatlıses'in mutlu günü! Sosyal medyadan duyurdu
CNN Türk muhabiri gözyaşlarını tutamadı: Cansız bedenine dokundum
CNN Türk muhabiri gözyaşlarını tutamadı: Cansız bedenine dokundum
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Rize'de bir garip olay! Seyyar satıcı hayatının şokunu yaşadı
Rize'de bir garip olay! Seyyar satıcı hayatının şokunu yaşadı
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Hamallık yaparak ev ve arsalar aldı! En büyük darbe oğullarından geldi
Hamallık yaparak ev ve arsalar aldı! En büyük darbe oğullarından geldi
Diğer Haberler
Rahmi Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı
Rahmi Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı
Mavi Vatan / Filyos Limanı nerede? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni rezervi açıkladığı Filyos Limanı hangi şehirde?
Yeni rezervin bulunduğu Filyos Limanı nerede?
1 yaşındaki bebeğin safra kesesinden 5 taş çıkarıldı
1 yaşındaki bebeğin safra kesesinden 5 taş çıkarıldı
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde intihar girişimi trafiği kilitledi
FSM'de intihar girişimi! Saatlerce sürdü
Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 17 Ekim Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 17 Ekim Sayısal Loto sonuçları sorgulama
Çekiliş saati heyecanla bekleniyor
Yeni müjde rezervi açıklanıyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni rezervin miktarını bugün saat kaçta açıklayacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat kaçta müjdeyi açıklayacak?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.