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"İnşallah terör şebekelerinin tükendiği bir yıl olacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 17:12 | Son Güncelleme

Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay: - "İnşallah 2019 yılı, 'tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet' hedefimizden bizi uzaklaştırmak isteyen terör şebekelerinin tükendiği ve tamamen ortadan yok olduğu bir yıl olacak"

Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, "İnşallah 2019 yılı, 'tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet' hedefimizden bizi uzaklaştırmak isteyen terör şebekelerinin tükendiği ve tamamen ortadan yok olduğu bir yıl olacak." ifadelerini kullandı.

Toruntay, yayımladığı yeni yıl mesajında, 2019'un aziz millete ve bütün insanlığa hayırlar getirmesi temennisinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Her yeni başlangıç gibi 2019'da dünyada ve ülkemizde siyasi, sosyal, ekonomik belirsizliklerin meydana getirdiği risklerin ortadan kalkmasını, her alanda iyileşmelerin artarak devam etmesini diliyorum. İnşallah 2019 yılı, 'tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet' hedefimizden bizi uzaklaştırmak isteyen terör şebekelerinin tükendiği ve tamamen ortadan yok olduğu bir yıl olacaktır."

Çalışma hayatı açısında 2018'in oldukça verimli geçtiğini vurgulayan Toruntay, "Talebimiz KİT'ler ve bağlı ortaklıklarında taşeron olarak çalışan işçilere kadrolarının verilmesi. Yeni yılda ayrıca kiralık araç şoförü olarak çalışan emekçilerimizin de mağduriyetlerinin giderilip, iş barışının hakim kılınması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay yeni yıl mesajı

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