O yüzden Yücel'e tüm Alanya'dan bir kez daha destek istediğini dile getiren Çavuşoğlu, "Yine Antalya'da da Menderes Türel'e 5 yıllık hizmetleri için teşekkür edeceğiz ve haydi Menderes, Adem Murat Yücel ile el ele yola devam diyeceğiz, inşallah." şeklinde konuştu.

Adem Murat Yücel'in projelerinin hepsinin birbirinden muhteşem olduğunu aktaran Çavuşoğlu, bu projelerin Alanya'yı çok daha ileriye taşıyacağını ifade etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İnşallah yarın emeklerimizin karşılığını alacağız ve hep birlikte Alanya'ya, Antalya'ya hizmet etmeye devam edeceğiz. Hep birlikte ele ele vereceğiz, omuz omuza vereceğiz, birlikte çalışacağız, Alanya ve Antalya'mızı ihya edeceğiz. Sizlere güveniyorum." dedi.

Alanyalıların vatanı, milletini çok sevdiğini, bayrak, devlet, millet ve vatan toprakları için şehit olmaya hazır olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, Alanyalıların bugüne kadar hangi partiye oy verirse versin, bu seçimde "Zillet İttifakı" değil, Cumhur İttifakı diyeceğine inandığını söyledi.

Alanya'ya her gelişinde büyük heyecanı, coşkuyu ve sevgiyi gördüğünü anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bu süreçte bir şeyi çok iyi gözlemledim. Cumhur İttifakı'nı kuran iki partinin mensupları, AK Parti ve MHP'nin tüm teşkilatları, kadınlarımız, AK gençlerimiz, Asenalarımız el ele, omuz omuza gece gündüz çalıştılar. Sadece teşkilatlarımız değil çalışan o kadar gönüllü insan gördüm ki Alanya-Antalya sevdalısı, kalbi Türkiye aşkıyla çarpan tüm Alanyalı hemşehrilerimize, yol arkadaşlarımıza, ülkücü kardeşlerimize, her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah yarın emeklerimizin karşılığını alacağız ve hep birlikte Alanya'ya, Antalya'ya hizmet etmeye devam edeceğiz. Hep birlikte ele ele vereceğiz, omuz omuza vereceğiz, birlikte çalışacağız, Alanya ve Antalya'mızı ihya edeceğiz. Sizlere güveniyorum. Menderes ve Yücel'i yarın sizlere emanet ediyorum."

