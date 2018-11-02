İSTANBUL (AA) - Çağdaş heykel sanatının en özgün, en yenilikçi sanatçılarından Anthony Cragg’in “İnsan Doğası” sergisi 20 Ocak’a kadar uzatıldı.

Yaşayan en önemli heykel sanatçılarından Anthony Cragg’in 40 yılı aşkın kariyerinin her döneminden en karakteristik örneklere yer veren "İnsan Doğası" sergisi yoğun ilgi üzerine 20 Ocak Pazar gününe kadar uzatıldı.

Küratörlüğünü İstanbul Modern Genel Direktörü Levent Çalıkoğlu’nun üstlendiği ve Ferko’nun sponsorluğunda gerçekleşen Anthony Cragg: İnsan Doğası adlı sergi, İstanbul Modern’in geçici mekanında sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor.

Sanatseverlerin yoğun ilgisi sebebiyle 20 Ocak’a kadar uzatılan sergi, sanatçının 40 yılı aşan kariyerinin her evresinden en karakteristik örneklere yer veriyor. İnsan Doğası, heykel sanatının doğasını oluşturan içerik, kütle, boşluk, malzeme, renk, ölçek gibi ayırt edici özelliklerin Cragg tarafından nasıl yorumlandığını ve dönüştürüldüğünü görünür kılıyor.

Doğa, insan ve ikisini kuşatan sonsuz düşünce ve üretim alanı, Anthony Cragg’in heykellerinin merkezini ve sentezinin kaynağını belirler. Biçimler dünyasına kattığı her yapıtın kendine ait bir kökü ve duygularla kurduğu yakın bir ilişkisi olduğunu düşünen sanatçının heykelleri bir hissi, yıllar öncesinde kalmış bir anın unuttuğumuz etkisini, merak ettiğimiz bir doğa olayının ardındaki sırrı hatırlatır.

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- Anthony Cragg

1949, Liverpool doğumlu Anthony Cragg, kauçuk üzerine gerçekleştirdiği laboratuvar teknisyenliğinin ardından Gloucester Sanat ve Tasarım Koleji, Wimbledon Sanat Okulu ve Kraliyet Sanat Koleji’nde sanat eğitimi aldı. Yapıtları 1970’li yıllardan itibaren sayısız kent ve sanat kurumunda sergilenen, 1988’de ise Turner Ödülü’ne layık görülen Cragg, aynı yıl 43. Venedik Bienali’nde ülkesini temsil etti.

