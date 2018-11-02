HABER

"İnsan Doğası" sergisi 20 Ocak’a kadar uzatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 17:13 | Son Güncelleme

Anthony Cragg’in 40 yılı aşkın kariyerinin her döneminden en karakteristik örneklere yer veren sergi 20 Ocak Pazar gününe kadar uzatıldı

İSTANBUL (AA) - Çağdaş heykel sanatının en özgün, en yenilikçi sanatçılarından Anthony Cragg’in “İnsan Doğası” sergisi 20 Ocak’a kadar uzatıldı.

Yaşayan en önemli heykel sanatçılarından Anthony Cragg’in 40 yılı aşkın kariyerinin her döneminden en karakteristik örneklere yer veren "İnsan Doğası" sergisi yoğun ilgi üzerine 20 Ocak Pazar gününe kadar uzatıldı.

Küratörlüğünü İstanbul Modern Genel Direktörü Levent Çalıkoğlu’nun üstlendiği ve Ferko’nun sponsorluğunda gerçekleşen Anthony Cragg: İnsan Doğası adlı sergi, İstanbul Modern’in geçici mekanında sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor.

Sanatseverlerin yoğun ilgisi sebebiyle 20 Ocak’a kadar uzatılan sergi, sanatçının 40 yılı aşan kariyerinin her evresinden en karakteristik örneklere yer veriyor. İnsan Doğası, heykel sanatının doğasını oluşturan içerik, kütle, boşluk, malzeme, renk, ölçek gibi ayırt edici özelliklerin Cragg tarafından nasıl yorumlandığını ve dönüştürüldüğünü görünür kılıyor.

Doğa, insan ve ikisini kuşatan sonsuz düşünce ve üretim alanı, Anthony Cragg’in heykellerinin merkezini ve sentezinin kaynağını belirler. Biçimler dünyasına kattığı her yapıtın kendine ait bir kökü ve duygularla kurduğu yakın bir ilişkisi olduğunu düşünen sanatçının heykelleri bir hissi, yıllar öncesinde kalmış bir anın unuttuğumuz etkisini, merak ettiğimiz bir doğa olayının ardındaki sırrı hatırlatır.
\

- Anthony Cragg

1949, Liverpool doğumlu Anthony Cragg, kauçuk üzerine gerçekleştirdiği laboratuvar teknisyenliğinin ardından Gloucester Sanat ve Tasarım Koleji, Wimbledon Sanat Okulu ve Kraliyet Sanat Koleji’nde sanat eğitimi aldı. Yapıtları 1970’li yıllardan itibaren sayısız kent ve sanat kurumunda sergilenen, 1988’de ise Turner Ödülü’ne layık görülen Cragg, aynı yıl 43. Venedik Bienali’nde ülkesini temsil etti.

PARTNERSeks Adası'nda yaşadıklarını anlattı: Sadece 15 dakikada...Seks Adası'nda yaşadıklarını anlattı: Sadece 15 dakikada...
Deprem uzmanından ürküten 'Türkiye' uyarısıDeprem uzmanından ürküten 'Türkiye' uyarısı
Bursa'ya atanan Vali Canbolat, Konya'dan gözyaşlarıyla uğurlandıBursa'ya atanan Vali Canbolat, Konya'dan gözyaşlarıyla uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anthony Cragg

En Çok Okunan Haberler

Tunceli'den acı haber! Komutanlar askeri bu halde buldu

Tunceli'den acı haber! Komutanlar askeri bu halde buldu

Annesi ve teyzesi zorla fuhuş yaptırdı, skandal hastanede ortaya çıktı! Tam 815 kez...

Annesi ve teyzesi zorla fuhuş yaptırdı, skandal hastanede ortaya çıktı! Tam 815 kez...

Rabobank: Dolar/TL yıl sonuna kadar 5'e gerileyebilir

Rabobank: Dolar/TL yıl sonuna kadar 5'e gerileyebilir

Fenerbahçe Jorge Sampaoli'ye resmi teklif götürdü

Fenerbahçe Jorge Sampaoli'ye resmi teklif götürdü

Türkiye'de mağara dönemini yaşıyorlar! İşte duyanları şaşkına çeviren aile

Türkiye'de mağara dönemini yaşıyorlar! İşte duyanları şaşkına çeviren aile

AK Parti'den Cihangir İslam'a ağır sözler: Bu büyük ayıptır, rezilliktir ve milletten özür gerektirir!

AK Parti'den Cihangir İslam'a ağır sözler: Bu büyük ayıptır, rezilliktir ve milletten özür gerektirir!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İbrahim Tatlıses'i yıkan ölüm haberi!

İbrahim Tatlıses'i yıkan ölüm haberi!

Deprem uzmanından ürküten 'Türkiye' uyarısı

Deprem uzmanından ürküten 'Türkiye' uyarısı

Şehit Yarbay Songül Yakut'un çocuklarından büyük dayanışma

Şehit Yarbay Songül Yakut'un çocuklarından büyük dayanışma

Milliyet Gazetesi kapanıyor mu? Tarih verdi

Milliyet Gazetesi kapanıyor mu? Tarih verdi

Kocaeli'nde öğretmen ile öğrencisinin kafedeki görüntülerine soruşturma

Kocaeli'nde öğretmen ile öğrencisinin kafedeki görüntülerine soruşturma

İzmir'de ikinci faciadan kıl payı dönüldü!

İzmir'de ikinci faciadan kıl payı dönüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.